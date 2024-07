Électricité, charbon, gaz et pétrole, Volume 2006 Numéro 3

Cette publication présente des statistiques actualisées, précises et détaillées sur le pétrole, le gaz naturel, le charbon et l'électricité pour les pays de l'OCDE. Les statistiques du pétrole couvrent la production, les importations et les exportation, l'approvisionnement et la production des raffineries, les variation de stocks ainsi que la consommation de pétrole brut, de LGN et de neuf produits pétroliers sélectionnées. Les statistiques de l'électricité, du gaz naturel, et du charbon concernent la production et les échanges. Les importations et exportation sont présentées par pays d'origine et de destination. De plus, les productions de pétrole et de charbon son étendues à l'ensenble du monde.