Statistiques rétrospectives de l'OCDE 2001

Cet publication retrace le développement économique des pays membres de l’OCDE depuis 1970. Les tableaux présentent principalement des statistiques dérivées comme des taux de croissance et des ventilations en pourcentage. Ils couvrent les comptes nationaux, la démographie et la population active, les prix et les finances internes, ainsi que le commerce international avec les pays de l’OCDE et des groupes de pays non membres. Cet ouvrage est la dernière édition publiée.