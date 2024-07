Données OCDE sur l'environnement : Compendium 2004

Ce Compendium 2004 des données OCDE sur l'environnement, publié tous les deux ans, établit un lien entre la pollution et les ressources naturelles à des secteurs d'activité exerçant une pression sur l'environnement. Il contient des données sur l'état de l'air, des eaux intérieures, des sols, des forêts, de la faune et de la flore ainsi que les risques ou concernant les pressions exercées sur l'environnement par la production et la consommation d'énergie, les transports, l'industrie et l'agriculture. Ces données sont présentées pour les pays de l'OCDE dans la mesure de leur disponibilité ces dernières années.

L'ouvrage s'achève par un choix de mesures adoptées par les pouvoirs publics et les entreprises, et notamment par des données sur les dépenses et taxes liées à l'environnement, les conventions multilatérales ainsi que par des informations générales, telles que la population et la densité de population, l'évolution et la structure du PIB et la structure de la dépense des ménages.

Pour la première fois, tous les tableaux et graphiques de l'édition 2004 comportent un lien StatLink. Ces liens, placés au début de chaque chapitre, sont des URL qui permettent au lecteur d'accéder directement aux fichiers Excel contenant les données.