Données OCDE sur l'environnement : Compendium 1999

Ce compendium, mis à jour tous les deux ans, présente des données reliant la pollution et les ressources naturelles à des secteurs d'activité comme l'énergie, les transports, l'industrie ou l'agriculture. Ces données montrent quel est l'état de l'air, des eaux intérieures, de la faune et de la flore, etc., dans les pays de l'OCDE et donnent un aperçu des réponses que gouvernements et entreprises ont pu apporter aux problèmes posés.