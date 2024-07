Nouveaux défis pour les autorités de sûreté nucléaire

Les politiques de libéralisation des secteurs énergétiques posent des défis majeurs aux autorités chargées de la sûreté nucléaire. Avec l'ouverture à la concurrence et la déréglementation, il est plus que jamais nécessaire de concilier les intérêts commerciaux et les impératifs de sûreté. Le premier défi que devront relever les autorités de sûreté est de s'assurer que les considérations économiques n'ont pas d'effet néfaste sur la sûreté nucléaire. Mais ces autorités devront également conserver toute leur efficacité et s'adapter à un environnnement de plus en plus régi par les lois du marché, tout en jouant un rôle central pour maintenir la « culture de sûreté » face à un nouveau comportement des exploitants. Ce rapport recense les défis réglementaires que les autorités de sûreté seront susceptibles de rencontrer dans les dix ans qui viennent.