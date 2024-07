Le soutien public à l'agriculture a atteint de nouveaux records alors que les gouvernements se sont efforcés de protéger les consommateurs et les producteurs des crises mondiales et de l'inflation élevée. L'édition 2023 du Politiques agricoles : Suivi et évaluation montre que le soutien total à l'agriculture a atteint 851 milliards USD par an en 2020-22 dans les 54 pays suivis, soit une augmentation de près de 2,5 fois par rapport à il y a vingt ans.