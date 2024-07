Comptes nationaux des pays de l'OCDE 2008, Volume IV, Comptes des administrations publiques

Comptes nationaux des pays de l’OCDE : Volume IV, Comptesdes administrations publiques est une publication annuelle de l’OCDE, consacrée aux finances publiques et basée sur le Système de Comptabilité Nationale 1993 (SCN 1993). La publication comprend des tableaux avec les agrégats et les soldes des administrations publiques pour les comptes de production, de revenu et les comptes financiers. Elle comprend également les recettes détaillées d’impôts et de cotisations sociales ainsi que la ventilation des dépenses des administrations publiques par fonction, selon la classification harmonisée au niveau international CFAP. Ces comptes détaillés sont disponibles pour le secteur des administrations publiques avec, dans la mesure du possible, le détail par sous-secteur : administration centrale, administration d’états fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale. La publication couvre 29 des 30 pays de l’OCDE. Les données sont présentées en monnaie nationale et couvrent les années 1996 à 2007.