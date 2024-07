Cet ouvrage fait le bilan de deux décennies de modernisation du secteur public dans les pays de l’OCDE. Depuis une vingtaine d’années, on observe un afflux d’idées et d’initiatives nouvelles. Ont-elles donné des résultats concrets ? Ce rapport analyse les échecs et les réussites et met en évidence les défis à relever. Il examine certains leviers essentiels de la réforme de la gestion publique,