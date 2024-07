Mesurer la mondialisation

Ce manuel donne des indications sur la façon de mesurer et d’interpréter les mesures de l’intensité et l’ampleur de la mondialisation. Il définit les concepts et propose des lignes directrices pour le recueil des données et la mise au point d’indicateurs de la mondialisation. Il traite en particulier des indicateurs se rapportant à l’investissement direct étranger, aux activités économiques des entreprises multinationales, à l’internationalisation de la technologie et à la mondialisation des échanges.