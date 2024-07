Manuel sur la mesure de l'économie non observée

L’objectif de ce Manuel essentiel consiste à définir et à faire connaître les pratiques exemplaires utilisées pour mesurer l’économie non observée selon des modalités compatibles avec les normes internationales et en particulier avec le Système de comptabilité nationale 1993. En outre, le Manuel indique comment on peut réaliser des estimations indépendantes du secteur informel, de la production souterraine, de la production des ménages pour leur usage propre et de certaines activités illégales. Cet ouvrage s’adresse aux producteurs et aux utilisateurs de statistiques macro-économiques.