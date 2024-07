Dernière mise à jour en mai 2024, ces chapitres présentent les résultats, ventilés par juridiction, d'autoévaluations réalisées en vue de comparer les cadres nationaux aux Dix principes mondiaux. Ils couvrent les mécanismes juridiques, institutionnels et opérationnels mis en place par ces juridictions pour combattre la délinquance fiscale et d’autres délits financiers, mettent en lumière les pratiques exemplaires et identifient les domaines à améliorer. Les informations contenues dans les chapitres par pays ont été communiquées par les juridictions participantes et sous leur responsabilité.