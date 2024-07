Les technologies de l'information et de la communication et le développement rural

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) introduisent un nouveau rapport au temps et à l’espace. Les possibilités naissantes du télé-travail, de l’accès à distance aux services publics et du commerce électronique offrent-elles des perspectives réelles d’un nouveau mode de développement pour le monde rural? Les TIC constituent-elles plus une menace qu’une opportunité pour les zones rurales? Ces technologies vont-elles rendre les territoires ruraux éloignés plus attractifs ou vont-elles renforcer la prééminence des régions urbaines? Les TIC et le développement rural répond à toutes ces questions. Des enquêtes de terrain au Canada, aux États-Unis, en France, en Irlande, et au Royaume-Uni montrent que les projets de développement axés autour des TIC ont facilité la création d’emplois et suscité un dynamisme propice au renouveau des collectivités. Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour ce faire. Elles sont exposées et analysées dans ce rapport.