Les taxes liées à l'environnement dans les pays de l'OCDE

C’est un fait désormais acquis : une plus large utilisation des instruments de marché est la clef de voûte de politiques environnementales efficaces et économiquement efficientes, ainsi qu’une condition cadre essentielle du développement durable. Les instruments économiques ont joué un rôle croissant dans les politiques de l’environnement des pays de l’OCDE au cours de la dernière décennie. Dans ce contexte, il faut souligner le rôle accru des taxes liées à l’environnement. Tous les pays ont, peu ou prou, introduit de telles taxes et un nombre croissant d'entre eux mettent en oeuvre des réformes fiscales vertes généralisées, tandis que d’autres envisagent de le faire.

Ce rapport analyse l’utilisation actuelle des taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE et met l’accent sur l’efficacité environnementale de ces taxes. Il identifie également les obstacles à une application plus large, en particulier la crainte de perte de compétitivité de certains secteurs de l’économie, et les moyens de surmonter ces problèmes.