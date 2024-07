Les systèmes de financement des crédits à l'exportation dans les pays membres et les économies non membres de l'OCDE : Annexe III

En vertu de la Déclaration d’action adoptée par les Membres du Groupe de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation à leur 82ème réunion tenue en février 2000, les Membres du Groupe s’engagent à appliquer le plan de travail ci-après sur la question des crédits à l’exportation et de l’environnement, sans préjuger des résultats. Ce plan de travail comprend une liste (non exhaustive) de sujets qui devront être abordés par le Groupe dans ses discussions à venir conformément aux engagements pris dans la Déclaration d’action et afin de faciliter l’exécution du mandat ministériel de l’OCDE.