Les sources de la croissance économique dans les pays de l'OCDE

Cet ouvrage nous aide à comprendre les causes des disparités de la croissance d’un pays de l'OCDE à l’autre au cours des vingt dernières années en mettant en évidence et en analysant les facteurs qui les sous-tendent.

Tout au long des années 90 et depuis le début de la décennie actuelle, l’évolution de la croissance n’a cessé de balayer les idées reçues. Durant la majeure partie de l’après-guerre, les pays dont le PIB par habitant était relativement faible ont connu une croissance plus rapide que les pays plus riches. Ce schéma est toutefois devenu obsolète à la fin des années 90, lorsque les États-Unis se sont nettement détachés des autres pays. Cette publication donne un aperçu complet des moteurs de la croissance dans la zone OCDE et explique dans quelle mesure les disparités observées sont à rapprocher de facteurs tels que les nouvelles technologies et la R&D, la politique macroéconomique, l’éducation et la formation, la flexibilité du marché du travail, la concurrence sur les marchés de produits et les obstacles à la création d’entreprises ou à leur disparition.