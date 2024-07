Les services stratégiques aux entreprises, que cet ouvrage étudie dans 21 pays de l'OCDE, englobent les services de logiciels et de traitement de l'information, les services de recherche-développement (R-D) et techniques, les services de marketing, d'organisation de l'entreprise (services de conseil en gestion et de recrutement du personnel), et de mise en valeur des ressources humaines. Ces services se sont développés à un rythme d’environ 10 % par an, leur chiffre d’affaires cumulé devant avoisiner 1 500 milliards de dollars des États-Unis en 1999. Ces services, qui sont créateurs d’emplois, représentent au moins 11 millions d’emplois directs dans les pays de l’OCDE. Au milieu des années 90, les services d’organisation de l’entreprise étaient le principal employeur avec 3,6 millions d’emplois dans les services de recrutement de personnel et 1,5 million dans le conseil en gestion.



L’excellente performance de ce secteur tient à de nombreux facteurs : l'évolution générale de l’économie vers les services, la montée des économies fondées sur le savoir, le besoin d'une plus grande flexibilité au sein des entreprises, la spécialisation et la division accrue du travail dans de nombreux secteurs, le recours des entreprises bien établies à la sous-traitance et la tendance à privilégier les petites unités de production et entreprises.



Les pouvoirs publics peuvent influencer la demande de services aux entreprises en favorisant les investissements incorporels du secteur privé dans la R-D, dans la formation et l'éducation et dans l'organisation de l'entreprise, et en soutenant l’offre de ces services à travers toute une série d’organismes intermédiaires. La fourniture de services stratégiques aux entreprises est considérée comme essentielle pour améliorer la performance et la compétitivité des PME.

Pays couverts Allemagne Australie Autriche Canada Danemark Espagne États-Unis Finlande France Irlande Italie Japon Mexique Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie