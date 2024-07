Les risques émergents au XXIe siècle

Cet ouvrage explore les répercussions de l’évolution des grands risques depuis ces dernières années sur l’économie et la société du XXIe siècle en matière de catastrophes naturelles, maladies nouvelles, attentats terroristes et perturbations majeures d’infrastructures essentielles en s’intéressant à un éventuel accroissement de la vulnérabilité des grands systèmes. Cette publication privilégie cinq grands groupes de risques : les catastrophes naturelles, les accidents technologiques, les maladies infectieuses, la sécurité alimentaire et le terrorisme. Il propose aux pouvoirs publics et au secteur privé un certain nombre de recommandations susceptibles d’améliorer la gestion des risques systémiques émergents.