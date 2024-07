Les pays en développement et le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS

Ce rapport a été préparé sous la présidence italienne du G20 pour la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales tenue le 13 octobre 2021. Il a été initialement publié en tant qu'annexe C du Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l’OCDE à l’intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale des pays du G20, qui est également sorti le 13 octobre 2021.