Les infrastructures à l'horizon 2030 (Vol. 2)

Les réseaux d’infrastructure jouent un rôle vital dans le développement économique et social. La demande d’infrastructures est appelée à sensiblement augmenter dans les décennies à venir, sous l’impulsion de facteurs majeurs de changement comme la croissance économique mondiale, le progrès technologique, le changement climatique, l’urbanisation et l’aggravation de la congestion. Les défis à relever sont multiples. Dans les pays de l’OCDE, de nombreux éléments de réseaux d’infrastructure connaissent un vieillissement rapide, les budgets publics sont de plus en plus serrés et le financement de l’infrastructure devient de plus en plus complexe. Cette publication évalue la viabilité future des modèles économiques actuels dans cinq secteurs infrastructurels : électricité, eau, transport ferroviaire de marchandises, transports collectifs urbains et transport routier. Elle propose des recommandations pratiques visant à renforcer les capacités afin de répondre aux besoins futurs d’infrastructures, notamment des mesures qui pourraient être prises par les gouvernements tant collectivement qu’individuellement pour mettre en place des cadres institutionnels, politiques et réglementaires plus favorables.