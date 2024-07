Les écoles innovantes

Aujourd'hui, la formation est sans conteste la pierre angulaire des « sociétés du savoir » et elle le sera plus encore demain. De même, le rôle de l'école est, de l'avis de tous, décisif : celle-ci inculque à chacun les savoirs fondamentaux qui lui permettront de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Mais avec quel succès les objectifs visés sont-ils atteints ? Dans quelle mesure les établissements scolaires font-ils preuve d'innovation ? Et quels sont, au sein de l'OCDE, les exemples riches de promesses et d'enseignements ?

C'est autour de ces questions que s'articule cet ouvrage. Il s'appuie sur les vues échangées lors d'une grande conférence organisée conjointement par l'OCDE et le Japon, à Hiroshima, en présence d'experts de 24 pays, ainsi que sur la conférence « virtuelle » conduite en parallèle. Il présente les grandes tendances et les enjeux de l'école d'aujourd'hui et de demain, embrassant dans son analyse les traditions européennes et les différentes perspectives propres à la région Asie-Pacifique, une place particulière étant faite au Japon. Les chapitres rédigés par des experts sont suivis d'une synthèse regroupant des exemples d'écoles innovantes, empruntés à nombre des pays ayant participé à la conférence d'Hiroshima. Cet ouvrage traite des programmes d'enseignement, des innovations et de l'apprentissage tout au long de la vie dans l'école de demain.