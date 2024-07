Cette publication réunit tous les documents de l’OCDE sur les bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur respect. Elle reproduit en annexe les trois Décisions du Conseil de l’OCDE relatives à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques. Elle présente les normes internationales concernant la qualité des données réglementaires sur la sécurité sanitaire et environnementale des substances et produits chimiques qui sont produits au moyen d’essais non cliniques – les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire –, ainsi que des documents de consensus et des documents consultatifs portant sur leur interprétation et leur application. On y trouvera aussi les documents d’orientation élaborés par l’OCDE à l’intention des pouvoirs publics sur la vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire. Cet ouvrage présente donc un point complet des connaissances concernant les bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de leur respect.