Le contrôle réglementaire de la gestion des déchets radioactifs

Ce rapport décrit les premiers résultats des travaux du Forum des régulateurs du Comité de l’AEN de la gestion des déchets radioactifs (RWMC). Il offre une synthèse de la situation dans 15 pays membres de l’AEN. Il présente des informations sur les politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs, les contextes institutionnels, les cadres législatifs et réglementaires, les orientations existantes, et les catégories et sources de déchets. Il fait également le point sur la gestion des déchets, les questions en suspens, ainsi que les programmes de R-D connexes.