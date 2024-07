La sûreté du cycle du combustible nucléaire - Troisième édition

On distingue habituellement deux phases dans le cycle du combustible nucléaire, l'amont et l'aval, qui recouvrent respectivement l'extraction et la préparation du combustible destiné aux réacteurs de puissance nucléaires, puis, la récupération, le traitement et la gestion du combustible irradié. Les installations utilisées pour ces activités bénéficient depuis plus de 50 ans de dossiers de sûreté complets et rigoureux préparés par les spécialistes et autorités de sûreté. Cette troisième édition de La sûreté du cycle du combustible nucléaire est une analyse de pointe en ce qui concerne la sûreté du cycle du combustible.