La sécurité dans les tunnels

Dans un tunnel, un incident grave impliquant des marchandises dangereuses peut avoir un coût considérable en termes de pertes de vies humaines, dommages environnementaux, dégradation du tunnel et perturbation du trafic. D'autre part, bannir inutilement les marchandises dangereuses des tunnels peut engendrer des coûts économiques non justifiés. En outre, une telle interdiction forcerait les opérateurs de transport à utiliser des itinéraires plus dangereux, dans des zones fortement peuplées par exemple, et accroîtrait donc le risque global.

Ce rapport propose des réglementations et des procédures pour améliorer la sécurité et l'efficacité du transport de marchandises dangereuses dans les tunnels routiers. Il propose deux modèles qui ont été développés dans le cadre de l'étude : le premier quantifie les risques induits par le transport de marchandises dangereuses dans les tunnels et sur route ; le second, un modèle d'aide à la décision, aide à la détermination des restrictions à appliquer pour le transport de marchandises dangereuses dans les tunnels routiers. Enfin, le rapport examine dans le détail les mesures de réduction du risque d'incident dans les tunnels ainsi que leurs conséquences.