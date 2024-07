La réforme des politiques agricoles : Quels effets sur l'environnement ?

Les pays de l'OCDE ont commencé à réformer leurs politiques agricoles au cours de la dernière décennie. De nombreux pays ont également mis en oeuvre des mesures agri-environnementales dont l'objectif direct est d'améliorer l'environnement.

Quelles modifications ces réformes ont-elles apportées en matière d'utilisation des terres, de pratiques agricoles et d'emploi d'intrants ? Quels effets ont-elles eus sur l'environnement et notamment sur les sols, l'eau, l'air, la biodiversité, les habitats sauvages et le paysage ? Dans quelle mesure les conditions régionales et locales ont-elles influencé les résultats en matière d'environnement ? Quelle a été la contribution des mesures agri-environnementales à la réalisation de l'agriculture durable ? Et comment pourrait-on rendre ces mesures plus efficaces et moins coûteuses ?

En s'appuyant sur les expériences de terrain conduites par plusieurs pays de l'OCDE, cette étude aboutit à la conclusion que les réformes en matière de politique agricole peuvent améliorer l'environnement à condition qu'elles s'accompagnent de mesures environnementales appropriées.