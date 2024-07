La procédure budgétaire au Luxembourg : analyse et recommandations

Ce rapport étudie la planification budgétaire, l'information financière, l'audit interne, l'évaluation des politiques et le pilotage des entités administratives au Luxembourg, et fait des recommandations auprès du ministère des Finances luxembourgeois pour l'ajustement des institutions budgétaires dans ces domaines. Le rapport examine également la conformité des institutions budgétaires du Luxembourg avec les nouvelles exigences de l'Union européenne, et formule des recommandations d'actions à entreprendre pour en assurer le respect.