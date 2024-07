La littératie, un atout pour la vie est le deuxième rapport de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes. Il présente des résultats supplémentaires sur la nature et l’ampleur des écarts en littératie qui existent dans les pays de l’OCDE et sur l’évolution à moyen terme de ces écarts.

Il jette un nouvel éclairage sur les facteurs qui influencent l’acquisition des compétences des adultes dans divers contextes – à la maison et au travail – dans les onze pays ayant participé au premier et au dernier cycles de collecte de données entre 2003 et 2008. L’étude présente des données comparatives quant à l’incidence de divers facteurs sur l’offre de compétences. Elle ménage une place de choix aux compétences en numératie et en résolution de problèmes, et explore les liens entre la numératie et les facteurs sociodémographiques clés ainsi que les résultats sur le marché du travail et les gains.

L’étude met en lumière l’importance de la résolution de problèmes en définissant cette compétence de base et en explorant ses facteurs déterminants ainsi que son influence relative sur les résultats importants sur le marché du travail.

Le rapport présente aussi une analyse du rendement dans plusieurs domaines de compétence. Il examine les profils de compétences de divers groupes de population définis en fonction des caractéristiques démographiques et socioéconomiques des personnes dont les résultats sont jugés faibles dans un ou plusieurs domaines de compétence et explore les conséquences qui en résultent.

Enfin, le rapport examine la disparité des compétences sur le marché du travail et son lien avec l’apprentissage des adultes. L’ampleur et la répartition de la disparité entre les exigences courantes en matière de littératie et les compétences en littératie des travailleurs constituent un enjeu important qui est abordé dans cette étude.