La gestion stratégique des biens en capital des établissements d'enseignement supérieur

Les universités et autres établissements d’enseignement tertiaire dépensent des sommes considérables pour assurer la maintenance des bâtiments, des sites et des infrastructures de communication. Cependant, une approche plus stratégique de la gestion des biens en capital est essentielle dans un contexte où l’enseignement tertiaire est toujours davantage ouvert à la concurrence, où les fonds publics sont de plus en plus réduits et où la technologie et la globalisation posent de nouveaux défis. Quelle va être l’incidence des technologies de la communication sur les besoins en termes d’espace ? Quelles mesures les gestionnaires d’institutions peuvent-ils prendre pour gérer les risques inhérents à des changements rapides ? De quelle manière le rôle des gestionnaires d’équipements évolue-t-il et de quels instruments ces derniers auront-ils désormais besoin pour être plus efficaces dans leur travail ? Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions et montre comment on peut, dans le cadre de la poursuite des objectifs institutionnels, optimiser l’utilisation des ressources investies dans les équipements. Il s’appuie sur les travaux d’un atelier international où l’on a examiné les tendances récentes des politiques de l’enseignement tertiaire -- à savoir l’ouverture du marché, la valorisation de l’étudiant et de ses choix, l’apprentissage à vie, et la disparition progressive des différences sectorielles.