La croissance verte

Dans le contexte du développement durable, les ressources naturelles et les services écosystémiques fournis par l’environnement sont essentiels à la croissance économique, au bien-être social et à la santé humaine. L’inaction face aux grands problèmes d’environnement comme le changement climatique pourrait être à terme lourde de conséquences économiques. Il importe que les mesures prises aujourd’hui par les gouvernements pour parer à la crise économique soient conçues de manière à favoriser à l’avenir – ou du moins à ne pas compromettre – une croissance durable et respectueuse de l’environnement sur le long terme.

Le présent document de réflexion met en évidence des exemples de mesures qu’adoptent d’ores et déjà les gouvernements pour inscrire leurs stratégies de redressement économique dans une perspective plus « verte », et certains des grands enjeux qu’ils pourraient juger utile d’étudier plus avant concernant l’impact de ces stratégies sur l’environnement.