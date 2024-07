Cet ouvrage, publié conjointement par l’OCDE et la Commission européenne, donne aux décideurs publics des outils pratiques pour s’attaquer aux insuffisances de nombreux systèmes nationaux d’orientation professionnelle. Ces services sont notamment d’un accès limité, surtout pour les adultes, ils n’apprennent pas aux intéressés à gérer leur parcours professionnel, la formation y est inappropriée et la coordination des services médiocre. Dans un langage simple, qui n’a rien de technique, cette publication traite de multiples questions qui sont fondamentales du point de vue de l’efficacité des services d’orientation professionnelle, par exemple : comment élargir l’accès à l’orientation professionnelle ? Comment améliorer la qualité de l’information sur les métiers et les professions ? Comment s’assurer que les qualifications du personnel correspondent aux objectifs de l’action gouvernementale ? Enfin, comment améliorer le pilotage stratégique dans ce domaine ?