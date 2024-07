L'Observateur de l'OCDE, Volume 1995 Numéro 6

Ce numéro 197 de l’Observateur de l’OCDE examine l'influence des villes sur la richesse des nations, la ville dans une économie mondialisée, les entreprises et le tissu local, les villes et les autoroutes de l'information, faire face aux catastrophes urbaines, l'environnement et les villes, intégrer les immigrés dans la vie urbaine, le vieillissement et les finances publiques, globalisation et compétitivité industrielle, et l 'agro-alimentaire dans les pays de l'Est.