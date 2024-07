L'Observateur de l'OCDE, Volume 1995 Numéro 5

Ce numéro 196 de l’Observateur de l’OCDE analyse l'infrastructure mondiale de l'information, l'explosion de l'information, la percée de la téléphonie mobile, propriété et vie privée dans l'espace cybernétique, une pénurie mondiale de capitaux, le système scientifique - évolutions et défis, l 'agriculture de la zone OCDE après Uruguay, vers une agriculture « durable », les agriculteurs, les forêts et l'environnement, actions volontaires contre le C02, et perspectives de l'emploi.