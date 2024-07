Ce numéro 193 de l’Observateur de l’OCDE examine les indicateurs de l'enseignement, compétences et qualifications, investir dans le capital humain, la mutation de l'enseignement hongrois, la réforme agricole en Suède, les nouveaux objectifs de la politique régionale, transition - investissement et fiscalité, et l'investissement étranger en Russie.