Ce numéro 191 de l’Observateur de l’OCDE examine lesolitiques industrielles, un profil de l'activité industrielle, télécommunications - tarifs et réforms, les trois clef d'un enseignement de qualité, réforme radicale de l'agriculture mexicaine, la fiscalité et l'épargne des ménages et l'acces au marché : un défi aux échanges.