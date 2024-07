Ce numéro 178 de l’Observateur de l’OCDE analyse les villes, les coûts de l'énergie nucléaire et les autres, l'investissements immatériels, la libéralisation des contrôles des changes, les secteur privé et les autorités locales, enseigner dans un environnement multiculturel, la politique de développement rural, et les perspectives de l'emploi.