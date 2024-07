Ce numéro 173 de l’Observateur de l’OCDE examine démocratie et développement participatif, les micro-entreprises, les marchés du travail, nouvelles frontières pour l'assurance et les services financiers, les banques à l'épreuve, l'informatique à l'école - quel rôle pour l'université, mondialisation industrielle et frictions commerciales, et le prix des ondes.