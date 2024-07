Ce numéro 169 de l’Observateur de l’OCDE examine la transition des pays d'Europe central et orientale vers l'économie de marché, la réforme radicale pour l'Union Soviétique, enseigner à enseigner, enseignement en Irlande, produits de base et le développement, les labels « verts », le secteur public et les stratégies économiques de l'Espagne et le Portugal.