Ce numéro 129 de l’Observateur de l’OCDE analyse les pluies acides, les discussions ministérielles à l'OCDE - échanges, finances, reprise économique, surexploitation des ressources et le nouveau droit de la mer, les consommateurs - une force contre le protectionnisme, l'aide aux pays en développement, les perspectives économiques, et les stratégies économiques de Portugal et Turquie.