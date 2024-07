L'insertion scolaire des handicapés

Les droits des élèves handicapés à être scolarisés, près de chez eux, au sein du système éducatif classique sont de plus en plus reconnus dans la plupart des pays. Rien ne justifie le maintien de structures séparées pour ces élèves dans les systèmes éducatifs publics ; bien au contraire, ce sont ces systèmes qu'il faut revoir pour qu'ils satisfassent les besoins de tous les élèves. A travers une analyse approfondie des pratiques d'insertion scolaire de huit pays, ce livre aborde les questions soulevées pour assurer le succès de ces initiatives. Il ressort de cette étude, qui constitue la comparaison internationale la plus détaillée menée à ce jour, que tous les élèves, quels que soient la nature ou l'importance de leur handicap, peuvent être intégrés dans une scolarité classique pour peu que certaines précautions soient prises.

Neuf questions s'affirment d'une importance cruciale : les principes de financement des établissements, les systèmes de contrôle public de l'utilisation des fonds par les écoles, l'évaluation des élèves, l'élaboration des programmes, le ratio maître-élèves, le rôle des aides éducateurs, le fonctionnement des services de soutien, la formation des enseignants et des autres spécialistes, et la participation de la collectivité et des parents. Les études de cas par pays sont complétées par des annexes décrivant la formation la plus efficace à donner aux enseignants spécialisés, et élaborant une procédure d'analyse coût-efficacité pour l'enseignement intégré.

Pays couverts Allemagne Australie Canada Danemark Etats-Unis Islande Italie Royaume-Uni