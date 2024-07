La question de l’évaluation des investissements en équipements éducatifs constitue un domaine de recherche encore largement inexploré. Comment parvenir à définir des critères d’évaluation fiables et efficaces, tenant compte des divers paramètres allant de la planification et de la rentabilité des équipements à la performance du système éducatif dans sa totalité ?

Responsables des investissements et du financement, de la planification, de la conception et de la gestion dans le champ de l’éducation sont également concernés par ces questions auxquelles tous les systèmes éducatifs contemporains sont confrontés.