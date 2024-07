L'enquête OCDE-PISA

En 15 ans, l’enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) de l’OCDE est devenue la référence mondiale dans le domaine de l’évaluation de la qualité et de l’équité des systèmes d’éducation. Outil précieux, elle permet aux gouvernements et aux professionnels de l’éducation de s’inspirer de politiques et de pratiques internationales efficaces, qui peuvent ensuite être adaptées à un échelon local.

Pour la première fois en France dans un livre sont publiées les analyses approfondies de PISA relatives au système éducatif français. Un des enjeux les plus importants concerne les écarts grandissants entre les élèves les plus brillants, issus pour la plupart des milieux favorisés et ceux en grande difficulté scolaire, appartenant quant à eux aux milieux les plus défavorisés. Les propositions de l’OCDE en la matière peuvent guider les décideurs et les éducateurs dans leurs missions respectives. En outre, l’un des prochains défis du nouveau ministre de l’Éducation nationale sera d’activer les bons leviers afin de rendre le système éducatif français plus performant et plus inclusif et de faire ainsi remonter la France, dont le rang stagne depuis plusieurs années, dans les classements PISA.

Préface d’Andreas Schleicher, directeur de la Direction de l’éducation et des compétences à l’OCDE.

Introduction (PISA mode d’emploi) de Louise Cuneo, journaliste spécialisée en matière d’éducation au magazine Le Point et auteur avec Sophie Delcourt du livre Jours de collège (2014).