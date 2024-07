L'avenir des migrations internationales vers les pays de l'OCDE

Cet ouvrage examine les dynamiques sociales, économiques et environnementales qui, dans les pays de l’OCDE, peuvent se conjuguer et attirer des migrants appartenant à des catégories et horizons divers, ainsi que les forces qui peuvent convaincre de quitter son pays d’origine ou d’y rester. En analysant ces différents facteurs d’attraction et de rejet, et en construisant cinq scénarios relatifs aux migrations futures, cet ouvrage s’efforce d’apporter des éclaircissements sur une série de questions essentielles. Quels facteurs seront les principaux déterminants des flux migratoires mondiaux ? Quels pays de l’OCDE seront particulièrement attrayants aux yeux des migrants ? Où, en dehors de la zone OCDE, les pressions migratoires seront-elles particulièrement fortes ? À quel type de problématique liée aux migrations les responsables de l’action publique risquent-ils d’être confrontés à l’approche de l’année 2030 ?