L'avenir de l'argent

L’argent a vocation à devenir numérique. Au fil du temps, les objets, les pièces et les billets qui ont constitué les différentes formes matérielles de la monnaie ont peu à peu cédé la place à des moyens de paiement plus abstraits comme les lettres de change, les chèques et les cartes de crédit. Dans les années à venir, cette marche vers la monnaie virtuelle se poursuivra inéluctablement. A mesure que progresseront les technologies de l’information et des communications et la biométrie, à mesure que les actifs incorporels deviendront la principale source de valeur ajoutée dans une économie du savoir en pleine expansion, et à mesure que le public dans son ensemble se rendra compte des avantages offerts par les transactions numériques, les formes de paiement virtuelles s’imposeront. Combien de temps faudra-t-il pour que ce phénomène se généralise, et l’argent liquide disparaîtra-t-il définitivement ? Quel en sera l’impact sur notre vie quotidienne ? Faut-il craindre une aggravation des clivages qui marquent déjà nos sociétés ? La monnaie virtuelle risque-t-elle de compromettre le contrôle de la masse monétaire, et par conséquent de faire resurgir le spectre de l’inflation ? Que vont devenir les banques centrales ? Cet ouvrage apporte des réponses à toutes ces questions et bien d’autres encore, tout aussi essentielles, éclairant ainsi de façon opportune les raisons et les modalités du passage de l’argent à l’ère du numérique.