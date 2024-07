L'atténuation du changement climatique

Le changement climatique est une réalité indéniable. Nous devons agir d’urgence pour éviter une accumulation irréversible de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et un réchauffement mondial qui pourraient avoir des conséquences colossales sur l’économie et sur la société dans le monde entier. L’analyse de l’OCDE donne à penser que si nous passons à l’action maintenant, nous disposons d’un « sursis » de 10 à 15 ans, pendant lequel il est possible d’intervenir à un coût relativement modeste. Mais toute année de retard réduit ce laps de temps, et imposera plus tard de prendre des mesures encore plus draconiennes pour changer le cours des choses. La tourmente financière actuelle n’est pas une raison pour tout remettre au lendemain. En effet, ses conséquences macroéconomiques seront effacées à une échéance relativement brève, après quoi la croissance redémarrera, alors que pour leur part, les conséquences de l’immobilisme face au réchauffement mondial ne feront qu’aller en s’aggravant à mesure que le temps passera...