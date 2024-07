L'apprentissage tout au long de la vie : aspects économiques et financiers

L’apprentissage est une condition essentielle du progrès dans la « société du savoir », et il joue un rôle déterminant pour la croissance économique et le bien-être collectif. Les pays Membres de l’OCDE se sont engagés à faire de la formation tout au long de la vie une réalité pour tous. Mais la réalisation de cet objectif exige des ressources importantes et ces pays n’ont pas tous les mêmes possibilités de se les procurer. Sauront-ils trouver les moyens de relever ce défi ? L’objet de cet ouvrage est d’apporter des réponses à cette question en mettant en lumière et en examinant les problèmes économiques et financiers que pose la mise en œuvre de l’objectif visé, ainsi que les stratégies auxquelles secteur public et secteur privé ont recours pour le réaliser. Y sont traitées des questions telles que les comptes-formation individuels, la reconnaissance de l’apprentissage non institutionnalisé et les mesures requises pour élever les taux de rendement de la formation tout au long de la vie. Ce rapport est destiné à servir de référence aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux pour la tenue d’un débat approfondi et permanent sur le sujet. Son but est de susciter dans l’avenir l’adoption de mesures propres à faire de la formation tout au long de la vie une stratégie viable et équitable de développement humain. Cet ouvrage s’inspire des analyses, conclusions et enseignements dégagés des travaux antérieurs de l’OCDE, ainsi que des débats de la conférence internationale consacrée à « La formation tout au long de la vie : un investissement abordable » (Ottawa, décembre 2000).