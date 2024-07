Statistiques du commerce international par produit, Volume 2007 Numéro 1

Ce périodique constitue une source fiable de statistiques sur le commerce international des pays de l'OCDE en valeur par produit (exprimé en dollars des États-Unis) et par pays partenaire. Chacun des quatre premiers volumes de Statistiques du commerce international par produit présente les statistiques relatives à sept pays, celles-ci étant publiées dès réception des données. Le cinquième volume porte sur les principaux groupements de pays de l’OCDE (OCDE-Total, ALENA, OCDE-Asie et Pacifique, OCDE-Europe et UE15-EXTRA). Les produits sont présentés selon la Classification Type pour le Commerce International (CTCI), révision 3, sections et divisions (une et deux positions). Chaque tableau permet de visualiser à la fois les importations et les exportations des six dernières années par produit pour une centaine de pays partenaires ou groupes de pays partenaires (ALENA, etc.).