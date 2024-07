Commerce extérieur par produits, Volume 1998 Numéro 5

COMMERCE EXTERIEUR PAR PRODUITS 1992-1997, VOLUME 5, Édition 1999 Cette base de données annuelles couvre un large éventail de statistiques internationales sur le commerce extérieur des pays de l'OCDE. Elle constitue une source fiable de données en valeur par produits et par pays partenaire. Chacun des quatre premiers volumes du Commerce extérieur par produits présente les statistiques relatives à sept pays, celles-ci étant publiées dès réception des données. Le cinquième volume porte sur les principaux groupements de pays de l'OCDE (OCDE-Total, ALENA, OCDE-Asie et Pacifique, OCDE-Europe et UE-15, etc.). Pour chaque pays sont présentés des tableaux se référant aux sections et divisions de la Classification Type pour le Commerce International (CTCI), révision 3 (une et deux positions). Chaque tableau permet de visualiser à la fois les importations et les exportations des six années les plus récentes par produits pour une centaine de pays partenaires ou groupes de pays partenaires (ALENA, etc.). EGALEMENT DISPONIBLE SUR CD-ROM Des données beaucoup plus détaillées sur le commerce extérieur par produits sont disponibles sur un jeu de CD-ROMs mis à jour plusieurs fois par an. La version CD-ROM, ITCS - Statistiques internationales par produits, fournit des informations complètes par produits pour les pays partenaires en valeur et en quantité. Plusieurs versions sont disponibles suivant la classification utilisée et la longueur des séries. Les données sont classées suivant la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) ou le SH (Système Harmonisé). Pour obtenir des données très récentes sur des agrégats, des indices et des indicateurs, veuillez consulter la publication mensuelle Statistiques mensuelles du commerce extérieur et le CD-ROM connexe. Pour plus d'informations sur ces titres, consultez : org/std/tradhome.htm