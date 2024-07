Coopération internationale pour l'habitat et le développement urbain

Ce répertoire contient des renseignements sur plus de 1 700 organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant de l'habitat et du développement urbain. Les profils des ONG donnent une description détaillée de leurs objectifs, de leurs activités éducatives et de leurs actions dans les pays en développement. Des index croisés permettent d'identifier "qui fait quoi et où" dans les domaines de l'habitat et du développement urbain.



Ce répertoire constitue un guide détaillé, indispensable pour les acteurs, les planificateurs du développement et tous ceux qui sont intéressés par les questions de l'habitat. Dernier en date d'une série du Centre de Développement de l'OCDE sur les activités des ONG des pays Membres dans le domaine du développement, ce répertoire paraît dans le sillage de la Conférence internationale Habitat II de juin 1996.



Cette publication est le fruit d'une collaboration entre quatre partenaires : à Nairobi, le Centre des Nations Unies sur les établissements humains-Habitat (CNUEH-Habitat) ; à Genève, le Service de liaison non gouvernemental des Nations Unies (SLNG) ; à Paris, le Groupe de recherche et d'échanges technologiques (GRET) et le Centre de Développement de l'OCDE. La Coalition internationale pour l'habitat (HIC), située au Mexique, a également été associée au projet.