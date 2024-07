Indicateurs des activités industrielles, Volume 1999 Numéro 1

Les Indicateurs des Activités Industrielles présentent une vue générale de l'évolution économique à court terme dans les différentes branches de l'industrie pour les pays de l'OCDE*, ainsi que pour les principaux groupes de pays suivants : Union européenne, OCDE-Europe, Amérique du Nord, G7 et OCDE-total. Toutes les statistiques sont publiées par catégorie et division d'activités économiques selon la Classification Internationale Type par Industrie (CITI Révision 3). Les indicateurs quantitatifs retenus sont les indices de production, de livraisons, de nouvelles commandes, de prix et d'emploi. L'année de référence retenue pour base 100 est 1995. En outre, un certain nombre de statistiques qualitatives tirées d'enquêtes de conjoncture effectuées dans les pays de l'OCDE y sont présentées.





PAYS COUVERTS * Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Mexique, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie