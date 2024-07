Peu d'informations chiffrées permettent à l'heure actuelle d’évaluer les effets, tant nuisibles que bénéfiques, de l'agriculture sur l'environnement et de mesurer l’impact qu’ont sur l'environnement les différentes mesures prises par les pouvoirs publics. Afin de combler ces lacunes, l'OCDE a engagé un effort de grande ampleur pour élaborer un ensemble d'indicateurs agro-environnementaux pertinents pour les politiques.

Ce premier volume des Indicateurs environnementaux pour l'agriculture définit un cadre analytique qui approfondit l'examen des liens entre le secteur agricole et l'environnement, ainsi que l’examen de l'agriculture durable. Il décrit les principaux concepts environnementaux rencontrés dans le secteur agricole qui présentent un intérêt pour les décideurs des pays de l'OCDE, et recense les indicateurs qu'il est nécessaire de mettre au point : utilisation d'éléments fertilisants, de pesticides et des ressources en eau ; conservation des terres ; qualité des sols et de l'eau ; gaz à effet de serre ; biodiversité ; habitats des espèces sauvages ; paysages ; incidence environnementales des pratiques de gestion des exploitations ; ressources financières des exploitations et aspects socio-culturels ruraux.

Pour en savoir plus Cet ouvrage initialement publié en 1997 était épuisé. Il fait ici l’objet d’une réimpression dans le cadre de la série d’ouvrages intitulés Indicateurs environnementaux pour l'agriculture : . le Volume 2, Questions clés et conception, rend compte des avancées réalisées lors du « Séminaire de York ». . le Volume 3, Méthodes et résultats, à paraître en 2000, présentera la première série temporelle d’indicateurs environnementaux clés pour les pays de l’OCDE, pour les domaines énumérés. . le Volume 4, à paraître en 2001, rendra compte des travaux consacrés à l’utilisation des indicateurs dans l’analyse des politiques.